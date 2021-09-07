Лукьяненко рассказал, когда выпустит финальную книгу «Дозоров»
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко планирует завершить «Дозоры» уже к концу этого года. Финальная книга, получившая название «Вечный дозор», может быть опубликована уже в мае 2022 года, сообщают «Известия».
Автор объяснил, почему несколько задержал выход последней книги.
«Там я полностью знаю всю историю. Именно это, наверное, немного меня тормозит: писать книгу, которую уже написал мысленно в голове, сложно», — отметил Лукьяненко.
Ранее он объявил, что третий том саги, «Сумеречный дозор», может получить экранизацию.