Лукьяненко рассказал, когда выпустит финальную книгу «Дозоров»

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко планирует завершить «Дозоры» уже к концу этого года. Финальная книга, получившая название «Вечный дозор», может быть опубликована уже в мае 2022 года, сообщают «Известия».

Автор объяснил, почему несколько задержал выход последней книги.

«Там я полностью знаю всю историю. Именно это, наверное, немного меня тормозит: писать книгу, которую уже написал мысленно в голове, сложно», — отметил Лукьяненко.

Ранее он объявил, что третий том саги, «Сумеречный дозор», может получить экранизацию.