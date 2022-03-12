Лукоянов вернулся в состав «Ак Барса» на пятый матч с «Авангардом», Зарипов вне заявки
Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов не попал в состав казанского клуба на шестой матч серии плей-офф против омского «Авангарда». При этом, вице-капитан команды Артем Лукоянов вернулся в заявку и сыграет в четвертом звене вместе с Глуховым и Бурмистровым.
Также отметим, что сегодняшний матч пропустит форвард «Ак Барса» Никита Дыняк, получивший травму в пятом матче серии. А защитник Роман Рукавишников вернулся в состав.
Матч начнется сегодня в Балашихе в 17:00 по московскому времени. «Ак Барс» завершит сезон, если проиграет сегодня «Авангарду».
Состав «Ак Барса» на шестой матч серии против «Авангарда»:
Вратарь: Тимур Билялов
1 пятерка
Демерс – Юдин, Кагарлицкий – Галимов – Тарасов
2 пятерка:
Хенкель – Кэмпфер, Панюков – Воронков – Сафонов
3 пятерка
Адамчук – Журавлев, Кателевский – Уил – Коваленко
4 пятерка
Рукавишников – Лямкин, Глухов – Бурмистров – Лукоянов