Лукоянов вернулся в состав «Ак Барса» на пятый матч с «Авангардом», Зарипов вне заявки

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов не попал в состав казанского клуба на шестой матч серии плей-офф против омского «Авангарда». При этом, вице-капитан команды Артем Лукоянов вернулся в заявку и сыграет в четвертом звене вместе с Глуховым и Бурмистровым.

Также отметим, что сегодняшний матч пропустит форвард «Ак Барса» Никита Дыняк, получивший травму в пятом матче серии. А защитник Роман Рукавишников вернулся в состав.

Фото: пресс-служба «Ак Барса»

Матч начнется сегодня в Балашихе в 17:00 по московскому времени. «Ак Барс» завершит сезон, если проиграет сегодня «Авангарду».

Состав «Ак Барса» на шестой матч серии против «Авангарда»:

Вратарь: Тимур Билялов

1 пятерка

Демерс – Юдин, Кагарлицкий – Галимов – Тарасов

2 пятерка:

Хенкель – Кэмпфер, Панюков – Воронков – Сафонов

3 пятерка

Адамчук – Журавлев, Кателевский – Уил – Коваленко

4 пятерка

Рукавишников – Лямкин, Глухов – Бурмистров – Лукоянов