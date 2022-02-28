Лукоянов о серии «Ак Барс» - «Авангард»: «Успели поболеть, отдохнуть и потренироваться»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов рассказал о подготовке казанской команды к первому раунду Кубка Гагарина, а также поделился ожиданиями от предстоящего противостояния в четвертьфинале Восточной конференции с омским «Авангардом». По словам хоккеиста, к старту плей-офф команда находится в состоянии боевой готовности.

«Как будто вновь успели отдохнуть и сборы пройти. Помню, была Олимпиада в Сочи, мы успели и отдохнуть, и в Финляндии товарищеские игры сыграть, но тогда их было побольше, чем сейчас. Сейчас же так получилось, что успели и поболеть, и отдохнуть, и потренироваться. Все в боевой готовности, будем делать свое дело», - цитирует Лукоянова корреспондент ИА «Татар-информ».

Также 33-х летний хоккеист рассказал и о том, придают ли в команде значение играм регулярного сезона. «Мы 3 – 0 ведём, получается? Осталась ещё одна игра (смеется). Никакого значения победы в регулярке, на самом деле, не придают. Все игры разные. Мы знаем «Авангард», а они нас», - сказал Лукоянов.

Напомним, первые игры 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барса» против «Авангарда» пройдут 2 и 4 марта в Казани. Третья и четвертая игры состоятся 6 и 8 марта в Балашихе.