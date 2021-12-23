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Ру Тат
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Спорт
23 декабря 2021  23:09
Cергей Гаврилов

Лукоянов о капитане «Ак Барса»: «Данис Зарипов деревянный стал, теперь со мной играет»

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Форвард казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал домашнюю победу над «Барысом» (5:3), отметив хорошую игру в нападении. Комментируя матч, автор дубля в ворота гостей сказал, что казанцы хорошо начали, но потом сыграли хуже.

 

Фото: ak-bars.ru 

«Игра сложилась двояко, начало матча провели неплохо, потом резко начали проигрывать единоборства, стыки, давать лишний повод играть в своей зоне, все шайбы пропустили с пятака – это большой минус. В то же время и в атаке у нас неплохо получалось. Второй матч подряд против нас неплохо действовал голкипер соперника, часто спасал свою команду. После второго периода мы успокоились, слова главного тренера на нас повлияли: «Хорошая команда на то и хорошая команда, если может отыграться». Многие задумались, вышли и перевернули игру», – цитирует Лукоянова корреспондент ИА «Татар-информ».

Артем не вспомнил, когда последний раз дубль делал, ему подсказали, что было это в Риге, оба гола с передачи Даниса Зарипова. С присущим ему юмором Лукоянов отдал должное Зарипову.

«Данис деревянный стал, теперь со мной играет (смеётся). Когда играешь с ним в одном звене, то либо твоей команде хана, либо сопернику. С ним либо забьёшь много, либо пропустишь (смеётся). Все знают, что Данис всегда может отдать пас, поэтому нужно правильно под него открываться, находиться рядом с заводом «Заряд», – шутил Лукоянов.

#Данис Зарипов #Ак барс #артем лукоянов
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