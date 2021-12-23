Лукоянов о капитане «Ак Барса»: «Данис Зарипов деревянный стал, теперь со мной играет»

Форвард казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал домашнюю победу над «Барысом» ( 5:3 ), отметив хорошую игру в нападении. Комментируя матч, автор дубля в ворота гостей сказал, что казанцы хорошо начали, но потом сыграли хуже.

«Игра сложилась двояко, начало матча провели неплохо, потом резко начали проигрывать единоборства, стыки, давать лишний повод играть в своей зоне, все шайбы пропустили с пятака – это большой минус. В то же время и в атаке у нас неплохо получалось. Второй матч подряд против нас неплохо действовал голкипер соперника, часто спасал свою команду. После второго периода мы успокоились, слова главного тренера на нас повлияли: «Хорошая команда на то и хорошая команда, если может отыграться». Многие задумались, вышли и перевернули игру», – цитирует Лукоянова корреспондент ИА «Татар-информ».

Артем не вспомнил, когда последний раз дубль делал, ему подсказали, что было это в Риге, оба гола с передачи Даниса Зарипова. С присущим ему юмором Лукоянов отдал должное Зарипову.