«Лукойл» подписал соглашение о покупке АЗС Shell в России

«Лукойл» заключил соглашение с дочерними обществами Shell plc о приобретении 100%-ной доли в ООО «Шелл нефть», которая занимается розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России. Об этом сообщил «Интерфакс».

В активы компании входит 411 АЗС, которые по большей части расположены в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, и завод по производству смазочных материалов в Тверской области. После согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) сделка будет совершена.

«Приобретение высококачественного бизнеса компании Shell в России полностью соответствует стратегии „Лукойла“ по развитию приоритетных каналов сбыта, включая розничную сеть, а также развитию бизнеса смазочных материалов», — рассказал вице-президент по реализации нефтепродуктов компании Максим Дондэ.

Директор сегмента downstream Shell Хайберт Вигевено отметил, что более 350 работников компании после завершения сделки сохранят свои рабочие места под управлением нового собственника.