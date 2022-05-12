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Экономика
12 мая 2022  14:00

«Лукойл» подписал соглашение о покупке АЗС Shell в России

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«Лукойл» заключил соглашение с дочерними обществами Shell plc о приобретении 100%-ной доли в ООО «Шелл нефть», которая занимается розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России. Об этом сообщил «Интерфакс».

В активы компании входит 411 АЗС, которые по большей части расположены в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, и завод по производству смазочных материалов в Тверской области. После согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) сделка будет совершена.

«Приобретение высококачественного бизнеса компании Shell в России полностью соответствует стратегии „Лукойла“ по развитию приоритетных каналов сбыта, включая розничную сеть, а также развитию бизнеса смазочных материалов», — рассказал вице-президент по реализации нефтепродуктов компании Максим Дондэ. 

Директор сегмента downstream Shell Хайберт Вигевено отметил, что более 350 работников компании после завершения сделки сохранят свои рабочие места под управлением нового собственника.

#лукойл #экономика
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