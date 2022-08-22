«Лукойл» официально объявил о приобретении 100% акций «Спартака»: Федун покидает клуб

«Лукойл» сообщил о приобретении 100% акций футбольного клуба «Спартак», а также стадиона «Открытие Банк Арена», на котором московский клуб проводит свои домашние матчи.

В пресс-релизе компании отмечается, что в связи с выходом из состава акционеров «Спартака» бывший президент клуба Леонид Федун отныне слагает свои полномочия не будет принимать участие в управлении клубом.

«Лукойл» высоко ценит вклад Леонида Федуна в развитие клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения. Компания будет стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века выдающимися основателями «Спартака», тренерами, спортсменами и многомиллионной армией болельщиков», — говорится в заявлении организации.

Напомним, в 2004 году Федун приобрёл контрольный пакет акций «Спартака». При нем московский клуб выиграл чемпионат России (2016/2017), Кубок России (2021/2022) и Суперкубок России (2017).