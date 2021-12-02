Лукашенко заявил, что новая Конституция Беларуси будет опубликована до конца года

До конца 2021 года в Беларуси собираются опубликовать новую Конституцию. Об этом рассказал руководитель этой страны Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.

«Конституция — я ее сам писал. Юристы писали пером, а я диктовал, потому что я видел, я — Президент, какие мне нужны полномочия, чтобы удержать страну. <...> Сейчас мы ее опубликуем, около месяца осталось», — заявил политик.

По его словам, в феврале новый Основной закон будет вынесен на референдум для проведения голосования.

«А в феврале, я думаю, в 20-х числах, где-то примерно, еще подумаем, как нам удобнее и лучше по закону, мною будет внесена Конституция на референдум. Я думаю, что в феврале, нам по графику, как мы и запланировали, удастся провести [голосование]», — уточнил Лукашенко.

Предыдущие изменения в Конституцию Республики Беларусь вносились после референдума 17 октября 2004 года.