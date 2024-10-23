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Лукашенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2025 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о намерении баллотироваться на очередной срок на выборах главы государства, которые состоятся 26 января 2025 года. Об этом белорусский лидер сообщил в интервью журналистке Ольге Скабеевой.
Она рассказала, что спросила Лукашенко о планах принять участие в президентских выборах.
«Да, Оля, пойду на выборы президента», – ответил белорусский лидер, его слова приводит Скабеева в своем Telegram-канале.
Лукашенко занимает пост Президента Белоруссии с июля 1994 года.
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