Лукашенко заявил о намерении подвести итоги года с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал новую встречу с главой российского государства Владимиром Путиным в ближайшее время. По словам белорусского лидера, они вместе подведут итоги этого года.

«Это точно. Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год», – цитирует его БелТА.

Лукашенко также напомнил об интеграционных проектах с РФ, на которые будет выделено «где-то $1,5 млрд». «Совместные они. России выгодно и нам. Даже больше России, чем нам. Поэтому Россия и кредитует их», – отметил он.