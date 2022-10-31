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Политика
31 октября 2022  11:52
Дарья Сайфиева

Лукашенко заявил о намерении подвести итоги года с Путиным

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Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал новую встречу с главой российского государства Владимиром Путиным в ближайшее время. По словам белорусского лидера, они вместе подведут итоги этого года.

«Это точно. Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год», – цитирует его БелТА.

Лукашенко также напомнил об интеграционных проектах с РФ, на которые будет выделено «где-то $1,5 млрд». «Совместные они. России выгодно и нам. Даже больше России, чем нам. Поэтому Россия и кредитует их», – отметил он.

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