Лукашенко заявил о наличии ядерного оружия в Белоруссии

В Белоруссии есть ядерное оружие. Об этом сообщил Президент страны Александр Лукашенко.

«Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они (оппоненты) говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли», – сказал Лукашенко, его слова приводит БЕЛТА.

Также белорусский лидер предостерег от возможной агрессии против республики.

«Я предупредил всех своих врагов, "друзей" и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным», – добавил Лукашенко.