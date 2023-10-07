Лукашенко заявил, что Зеленский ведет себя правильно в общении с Западом

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский с учетом положения, в котором находится его страна, правильно выстраивает отношения с государствами Запада. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступление которого выложил близкий к его администрации Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко заметил, что и белорусы, и россияне все время критикуют Зеленского, обвиняют его в несолидном и непорядочном поведении и даже называют «попрошайкой», но тот «ведет себя абсолютно правильно».

По мнению белорусского лидера, перед началом широкомасштабного вооруженного противостояния украинская сторона готовилась к обороне в Донбассе, а затем США пообещали Киеву оказывать любую поддержку в ходе конфликта.

Но сейчас американцы, по словам Лукашенко, «то, что обещали, или не вовремя делают, или не дают то, что обещали, или отдают старье». Последнее он, впрочем, счел естественным ходом вещей, так как старая техника нуждается в утилизации.

«<…> этот коллективный Запад не выполняет договоренности, которые дал Зеленскому. Поэтому Владимир Александрович им говорит: „Негодяи (я образно говорю), <…> почему вы не делаете то, что обещали? “ Он едет и от них требует. Правильно он поступает? Правильно. <…> Он понимает, что его кинули», — резюмировал Александр Лукашенко.

Специальная военная операция (СВО) на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Страны Запада в ответ начали Украине различную помощь, в том числе военную. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.