Лукашенко заявил, что Зеленский поступил как гнида

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но по итогу поступил, как гнида. Так он ответил на вопрос журналистки Ольги Скабеевой, почему белорусский лидер по-разному называет своего украинского коллегу.

«Вы его, Зеленского, по-разному называете: то Володей, то, я помню, гнида,

Лукашенко ответил, что раньше считал Зеленского своим сыном.

«Ну, Володя как сын мне был, но поступил как гнида», - отметил он.

В марте 2023 года Лукашенко уже заявил, что «Зеленский - просто гнида». Его слова в адрес украинского коллеги прозвучали после диверсии против самолета А-50 ВКС России на аэродроме Мачулищи. ЧП случилось в конце февраля 2023-го. Президент Белоруссии сказал, что такие операции не проводят без согласования с руководством страны и главнокомандующим. Однако Лукашенко несколько раз называл Зеленского и просто Володей.