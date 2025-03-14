news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 14 марта 2025 19:17

Лукашенко заявил, что Зеленский поступил как гнида

Читайте нас в
Телеграм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но по итогу поступил, как гнида. Так он ответил на вопрос журналистки Ольги Скабеевой, почему белорусский лидер по-разному называет своего украинского коллегу.

«Вы его, Зеленского, по-разному называете: то Володей, то, я помню, гнида,

Лукашенко ответил, что раньше считал Зеленского своим сыном.

«Ну, Володя как сын мне был, но поступил как гнида», - отметил он.

В марте 2023 года Лукашенко уже заявил, что «Зеленский - просто гнида». Его слова в адрес украинского коллеги прозвучали после диверсии против самолета А-50 ВКС России на аэродроме Мачулищи. ЧП случилось в конце февраля 2023-го. Президент Белоруссии сказал, что такие операции не проводят без согласования с руководством страны и главнокомандующим. Однако Лукашенко несколько раз называл Зеленского и просто Володей.

#Александр Лукашенко #Владимир Зеленский
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия

Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия

13 марта 2025
«Я благодарен за шанс на жизнь»: как пациент РКБ Татарстана живет с пересаженной почкой

«Я благодарен за шанс на жизнь»: как пациент РКБ Татарстана живет с пересаженной почкой

13 марта 2025