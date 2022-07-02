Лукашенко заявил, что ВСУ пытались нанести удар по военным объектам в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что украинские военные пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нас провоцируют. Должен доложить: три дня назад, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси», — заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании в преддверии Дня независимости республики.

Глава государства отметил, что комплексы «Панцирь» смогли перехватить все ракеты до достижения ими целей.

Возвращаясь к переговорам с российским коллегой, Александр Лукашенко подчеркнул, что он и Владимир Путин никого не шантажируют темой ядерного оружия.

«Мы с Президентом России никого не собираемся шантажировать, особенно ядерным оружием», — сказал он.

По его словам, обсуждение возникло после того, «как поляки обратились к американцам и попросили привезти им ядерное оружие в Польшу».

«Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы, чтобы в течение суток ответить зеркально им», — резюмировал Президент Беларуси.