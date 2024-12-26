Лукашенко заявил, что в Белоруссии разместят 10 «Орешников»

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что в республике может разместиться 10 российских ракетных комплексов «Орешник». Это число может увеличиться, если у России возникнет «соответствующее желание», уточнил белорусский лидер, пишет ТАСС.

«Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить – мы разместим и больше», — отметил он, отвечая на вопрос журналиста, фрагмент беседы появился в Telegram-канале «Юнашев Live». «[Это] с запасом», — добавил Лукашенко.

После заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске 6 декабря он сообщил, что обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой разместить «Орешник» на территории Беларуси. По словам российского лидера, поставка комплекса может состояться во второй половине 2025 года. Позже Лукашенко также отметил, что у Беларуси имеется около 30 площадок для потенциального размещения «Орешника».