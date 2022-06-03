news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
3 июня 2022  15:12

Лукашенко заявил, что в Беларуси появится информационный спецназ

news_top_970_100

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время для противодействия информационным атакам извне в стране будет создан «информационный спецназ». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сейчас формируем этот „спецназ“. Сила в правде. Все равно правда побеждает», — приводят слова Лукашенко белорусское государственное агентство БелТа. 

Президент Беларуси заметил, что новое объединение по информационной безопасности не сможет обойтись без журналистов.

Он также напомнил, что Министерство обороны страны недавно провело совещание по поводу информационных, психологических и «прочих операций».

«Пока мы недотягиваем. Все вы будете заниматься честно этим. Мое требование было одно — это не должны быть фейки», — поделился своим видением перспектив «информационного спецназа» Лукашенко.

 
#Александр Лукашенко #Беларусь
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100