Лукашенко заявил, что в Беларуси появится информационный спецназ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время для противодействия информационным атакам извне в стране будет создан «информационный спецназ». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сейчас формируем этот „спецназ“. Сила в правде. Все равно правда побеждает», — приводят слова Лукашенко белорусское государственное агентство БелТа.

Президент Беларуси заметил, что новое объединение по информационной безопасности не сможет обойтись без журналистов.

Он также напомнил, что Министерство обороны страны недавно провело совещание по поводу информационных, психологических и «прочих операций».

«Пока мы недотягиваем. Все вы будете заниматься честно этим. Мое требование было одно — это не должны быть фейки», — поделился своим видением перспектив «информационного спецназа» Лукашенко.