Лукашенко заявил, что Россия не просит Белоруссию участвовать в спецоперации на Украине

Россия не просит у Белоруссии принимать участие в спецоперации на Украине. Она сама способна справиться в данной ситуации, подчеркнул Президент РБ Александр Лукашенко.

«Нас никто не просит принимать непосредственное участие в операции российских войск. Мы ничего не сможем добавить в этой операции для России. У них хватает живой силы, у них хватает техники: она такая, как у нас, и даже более современная», — заметил он.

Он отметил, что для решения проблемы Россия не нуждается в помощи Белоруссии, Японии или какой-либо другой страны. «Россия решит эту проблему. Но вопрос только в том, что люди будут страдать. Поэтому это надо остановить», — заявил белорусский лидер в интервью японскому телеканалу TBS, сообщает РИА Новости.

Лукашенко подчеркнул, что сложившаяся ситуация между братскими народами — «это безумие». Однако проблема заключается в том, что Украина в отличие от России не хочет понимать этого.

24 февраля, после обращений глав ДНР и ЛНР, Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. В видеообращении к россиянам он подчеркнул, что главная цель ВС РФ — защитить мирное население, подвергающееся агрессии со стороны киевского режима.