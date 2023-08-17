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Лукашенко заявил, что ожидает переизбрания Путина на пост Президента России
Действующий Президент РФ Владимир Путин будет переизбран на пост главы государства, потому что на данный момент у него нет соперников внутри страны. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью бывшей украинской журналистке Диане Панченко, уехавшей в Россию после начала специальной военной операции.
«Думаю, что следующий Президент в России будет Путин. Выборы через полгода. Я думаю, что Путин. Соперников сейчас в России Путину нет», — подчеркнул Лукашенко.
Вместе с там Президент Беларуси допустил, что хотя пока Владимир Путин не задумывается о продолжателе своего политического курса, в скором времени он может увидеть потенциального преемника.
«Думаю, что есть [такой человек]. И думаю, что если Путин его сейчас не видит, то он его увидит в ближайшее время», — заметил Лукашенко. То, что российский лидер еще не видит вероятного продолжателя своего курса, глава Беларуси объяснил обилием проблем, требующих срочного решения.
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