Лукашенко заявил, что не хотел бы управлять авторитарно, но «пока не получается»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не хотел бы управлять страной в авторитарном стиле, однако, по его словам, иного выхода пока нет.

«Не хотелось бы управлять авторитарно, по-диктаторски. Но пока не получается», – приводит слова главы государства близкий к его пресс-службе Телеграм-канал «Пул Первого». Контекст высказывания президента не уточняется.

Заявление Лукашенко прозвучало во время поездки в Могилевскую область, где он провел совещание по вопросам развития картофелеводства.