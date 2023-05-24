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Лукашенко заявил, что концепция ЕАЭС родилась на кухне у Путина
Концепция Евразийского экономического союза (ЕАЭС) была создана на кухне у Президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на пленарном заседании II Евразийского экономического форума (его выступление транслировал телеканал «Россия 24»).
«ЕАЭС начался на кухне у Владимира Путина», — заметил Лукашенко, добавив, что тогда в разработке концепции принимал участие и бывший Президент Украины Леонид Кучма.
«Двадцать восемь документов мы тогда разработали вместе с Украиной, потом Украина от этого отошла», — уточнил Президент Беларуси.
Лукашенко также заверил, что Евразийский экономический союз развивает интеграцию «не в целях конфронтации», а для создания «многополярного равноправного безопасного пространства для жизнедеятельности».
«Если мы этого не сделаем, будем плестись в хвосте, и о нас постоянно будут вытирать ноги», — убежден политик.
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