Лукашенко заявил, что для Белоруссии Россию никто не заменит

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Пекине подчеркнул, что Россия остается для Минска ключевым партнером, и никакая другая страна не сможет ее заменить. Его слова приводит «ТАСС».

Он отметил, что в двусторонних отношениях практически отсутствуют проблемные вопросы, тогда как в сотрудничестве с Китаем сохраняются отдельные сложности.

Лукашенко также сообщил, что намерен обсудить с российским лидером вопросы взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества.