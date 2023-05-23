Лукашенко заявил, что болел аденовирусом и не собирается умирать

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переболел аденовирусом, и заверил подчиненных, что не собирается умирать. Об этом сообщает белорусское государственное агентство БелТА.

«А если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус», — подчеркнул белорусский лидер на совещании «по актуальным вопросам здравоохранения».

«Ничего. Караник (председатель Гродненского облисполкома, бывший министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник — прим. Т-и) улыбается: лечится три дня», — добавил он.

При этом Лукашенко пояснил, что у него не было возможности лечиться из-за плотного графика и «всё это накопилось». «Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучаться со мной будете очень долго», — подбодрил он подчиненных.

Upd. (22.58): Лукашенко несколько дней не появлялся на публике после Дня Победы. Во время визита в Москву он не остался на неформальный завтрак лидеров стран СНГ в Кремле, который состоялся сразу после парада. К тому же он не прошел от Кремля по Александровскому саду с другими политиками, так как его везли на электромобиле.

В Минске же 9 мая Президент Беларуси не стал выступать с традиционной речью после возложения цветов, а через несколько дней пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Беларуси. В Государственной Думе России отсутствие Лукашенко объяснили его болезнью.

Когда 15 мая белорусский лидер все-таки появился на совещании, прокомментировав уничтожение российской авиагруппы 13 мая в небе над Брянской областью, пользователи интернета обратили внимание на его болезненный вид.