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Политика 15 января 2025 14:38

Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция не дождется его смерти

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал оппозицию не дожидаться его смерти. Об этом глава государства заявил во время утверждения Государственной инвестиционной программы на текущий год.

«Одни беглые (оппозиционеры – прим. Т.-и.) и прочие ждут, когда сдохнет президент: "Вот помрет, голос у него не тот, тяжело ему говорить". Да не дождетесь. А другие сидят как мыши под веником и думают: "Пронесет". Ребята, не пронесет», – приводит слова белорусского лидера БЕЛТА.

В Белоруссии 26 января пройдут президентские выборы. За пост главы государства поборются пять кандидатов, включая действующего белорусского лидера. Лукашенко занимает пост президента с 1994 года.

#Белоруссия #Александр Лукашенко
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