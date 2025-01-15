Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция не дождется его смерти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал оппозицию не дожидаться его смерти. Об этом глава государства заявил во время утверждения Государственной инвестиционной программы на текущий год.

«Одни беглые (оппозиционеры – прим. Т.-и.) и прочие ждут, когда сдохнет президент: "Вот помрет, голос у него не тот, тяжело ему говорить". Да не дождетесь. А другие сидят как мыши под веником и думают: "Пронесет". Ребята, не пронесет», – приводит слова белорусского лидера БЕЛТА.

В Белоруссии 26 января пройдут президентские выборы. За пост главы государства поборются пять кандидатов, включая действующего белорусского лидера. Лукашенко занимает пост президента с 1994 года.