Лукашенко: Западные политики сами кладут голову Европы на ядерную гильотину

Политики на Западе собственноручно кладут голову Европы на ядерную гильотину. Такое заявление на торжественном собрании в честь Дня независимости Беларуси сделал Президент республики Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину? – задал риторический вопрос белорусский лидер. – Они всерьез думают, что отделаются малой жертвой – Вильнюсом и Европой?».

Он отметил, что, как и в годы Великой Отечественной войны, у предателей и коллаборационистов не нашлось такого числа людей, чтобы «сформировать из них "вызваленчае войска"» («освободительную армию» – пер. с белорусского).