Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Лукашенко: Западные политики сами кладут голову Европы на ядерную гильотину
Политики на Западе собственноручно кладут голову Европы на ядерную гильотину. Такое заявление на торжественном собрании в честь Дня независимости Беларуси сделал Президент республики Александр Лукашенко, передает РИА Новости.
«Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину? – задал риторический вопрос белорусский лидер. – Они всерьез думают, что отделаются малой жертвой – Вильнюсом и Европой?».
Он отметил, что, как и в годы Великой Отечественной войны, у предателей и коллаборационистов не нашлось такого числа людей, чтобы «сформировать из них "вызваленчае войска"» («освободительную армию» – пер. с белорусского).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»