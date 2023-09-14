Лукашенко вылетел в Россию на встречу с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Фото: kremlin.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вылетел в Россию, чтобы провести запланированные ранее переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает связанный с пресс-службой белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

Отмечается, что встреча двух президентом станет «центральной частью визита». Она должна состояться завтра, 15 сентября.

Главными темы переговоров станут международная повестка и региональная проблематика, а также «совместные задачи в экономике».

Предполагается, что речь пойдет в том числе о сотрудничестве в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, а также об «общей большой работе в сфере импортозамещения».