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Лукашенко вылетел в Россию на встречу с Путиным
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вылетел в Россию, чтобы провести запланированные ранее переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает связанный с пресс-службой белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».
Отмечается, что встреча двух президентом станет «центральной частью визита». Она должна состояться завтра, 15 сентября.
Главными темы переговоров станут международная повестка и региональная проблематика, а также «совместные задачи в экономике».
Предполагается, что речь пойдет в том числе о сотрудничестве в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, а также об «общей большой работе в сфере импортозамещения».
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