Лукашенко встретился с заместителем спецпосланника Президента США по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с заместителем спецпосланника американского лидера по Украине Джоном Коулом. Встреча состоялась в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Встреча продлилась примерно пять часов. Дипломат из США подарил Лукашенко запонки с изображением Белого дома, а белорусский лидер поблагодарил президента США Дональда Трампа за все те усилия, которые тот предпринимает для установления мира в различных регионах мира.

Также им было отмечено, что Трамп остановил немало конфликтов. «…ни один Президент Соединенных Штатов Америки не предпринимал столько усилий и таких усилий, чтобы на планете был мир», – отметил Лукашенко.

Ранее лидер Белоруссии уже встречался со спецпосланником Президента США по Украине Китом Келлогом, после чего по просьбе Трампа были освобождены 14 человек, а хозяин Белого дома называл президента Белорусии «сильным и уважаемым лидером».