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Лукашенко впечатлили медицинский Ансат и Ми-38 с салоном ВИП, произведенные в Казани
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Фото: пресс-служба Раиса РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов показал президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко продукцию казанского вертолетного завода.
Как сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, Лукашенко впечатлил медицинский Ансат и Ми-38 с салоном ВИП.
Белорусский лидер отметил, что у него очень вместительный салон и несмотря на габариты высокая скорость - больше, чем у Ми-8.
Видео: пресс-служба Раиса РТ
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