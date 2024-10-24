Лукашенко впечатлили медицинский Ансат и Ми-38 с салоном ВИП, произведенные в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов показал президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко продукцию казанского вертолетного завода.

Как сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, Лукашенко впечатлил медицинский Ансат и Ми-38 с салоном ВИП.

Белорусский лидер отметил, что у него очень вместительный салон и несмотря на габариты высокая скорость - больше, чем у Ми-8.

Видео: пресс-служба Раиса РТ