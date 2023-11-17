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Лукашенко во время визита на артиллерийскую базу подарили гранатомет
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня прилетел в Гомель, где посетил 1868-ю артиллерийскую базу вооружения. Там ему подарили гранатомет, сообщает близкий к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул Первого».
«Первому (то есть Лукашенко — прим. Т-и) подарили гранатомет!» — отмечает канал, уточняя, что даритель хотел таким образом «пополнить <…> арсенал» политика.
Ранее «Пул Первого» рассказал, что в оружейном хранилище на базе имеются и ручные противотанковые гранатометы — «Первый с таким служил».
«Это наше оружие. С ним надо дружить», — заметил вместе с тем Лукашенко и предложил при посещении цеха по ремонту артиллерийского вооружения «заниматься железобетонно импортозамещением».
«Слишком дорогая штука — это закупать. Напрягайте промышленность!» — объяснил свою точку зрения Президент Беларуси.
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