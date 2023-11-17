Лукашенко во время визита на артиллерийскую базу подарили гранатомет

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня прилетел в Гомель, где посетил 1868-ю артиллерийскую базу вооружения. Там ему подарили гранатомет, сообщает близкий к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул Первого».

«Первому (то есть Лукашенко — прим. Т-и) подарили гранатомет!» — отмечает канал, уточняя, что даритель хотел таким образом «пополнить <…> арсенал» политика.

Ранее «Пул Первого» рассказал, что в оружейном хранилище на базе имеются и ручные противотанковые гранатометы — «Первый с таким служил».

«Это наше оружие. С ним надо дружить», — заметил вместе с тем Лукашенко и предложил при посещении цеха по ремонту артиллерийского вооружения «заниматься железобетонно импортозамещением».

«Слишком дорогая штука — это закупать. Напрягайте промышленность!» — объяснил свою точку зрения Президент Беларуси.