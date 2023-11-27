Лукашенко уволил своего помощника Брыло за совершение проступка

Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил своего помощника — инспектора по Витебской области Игоря Брыло за совершение проступка, несовместимого с государственной службой. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Игорь Брыло освобожден от должности помощника Президента Республики Беларусь — инспектора по Витебской области — в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе», — информирует пресс-служба.

При этом характер проступка, столь роковым образом сказавшегося на карьере белорусского чиновника, не раскрывается.

В июле этого года Лукашенко, назначая Брыло инспектором по Витебской области, утверждал, что это необходимо, чтобы «поставить на ноги» этот регион.

«Но спокойной жизни вам не будет. Вы же понимаете, что я не в ссылку отправляю Брыло. <...> Он знает, что делать. <...> Но спокойной жизни там не будет», — приводило слова политика, адресованные губернатору Александру Субботину, БелТА.

Игорь Брыло окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины и Белорусский государственный экономический университет. В 2013 году стал заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия, в 2021-м — первым заместителем министра, в 2022-м — министром.