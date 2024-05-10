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Общество 10 мая 2024 19:46

Лукашенко уволил начальника Генштаба Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил генерал-майора Виктора Гулевича от должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны, сообщается на сайте главы государства.

«Гулевич освобожден от должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - Первого заместителя Министра обороны. Соответствующий Указ № 192 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 мая», – указано в сообщении.

Отмечается, что Виктор Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

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