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Лукашенко уволил начальника Генштаба Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил генерал-майора Виктора Гулевича от должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны, сообщается на сайте главы государства.
«Гулевич освобожден от должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - Первого заместителя Министра обороны. Соответствующий Указ № 192 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 мая», – указано в сообщении.
Отмечается, что Виктор Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
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