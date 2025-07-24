Лукашенко: Уборочную кампанию в Белоруссии нужно проводить максимально высокими темпами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Смолевичский район Минской области подчеркнул необходимость максимального ускорения уборочной кампании, сообщает корреспондент «БЕЛТА».

«Нам надо ускоряться, чего бы нам ни стоило, – подчеркнул глава государства. – Ни в коем случае нельзя прошлепать этот год. Урожай должен быть хороший, если мы без потерь уберем, насколько это возможно».

Лукашенко посетил сельхозпредприятие «Озерицкий-Агро», где ознакомился с состоянием посевов озимого ячменя.

Он отметил, что выбранное хозяйство отражает усреднённую ситуацию по региону и стране в целом. Если здесь хорошо, то и в среднем по стране ситуация будет неплохая – чуть хуже по северу в Витебской области, чуть лучше – на юге и в западных регионах.

Глава Белоруссии также обратил внимание на техническое оснащение уборочной кампании и подчеркнул, что нельзя допускать промедления в уборке. «Как только возможно, надо убирать», – призвал Лукашенко, отметив, что сушить зерно прямо в поле недопустимо.

По итогам осмотра поля с озимым ячменем урожайность составляет 70 центнеров с гектара, что значительно превышает среднереспубликанский показатель.

«Если будет за 40 ц/га – это хороший по стране урожай», – заявил он.

«Словом, ячменю быть. Это хорошая культура, ее будем развивать», – добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии также отметил перспективность выращивания озимого рапса, подчеркнув, что обе культуры являются выгодными для сельхозпредприятий при соблюдении технологий и обеспечивают высокий урожай.