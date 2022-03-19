Лукашенко: США выгодно погрузить Москву и Минск в конфликт на Украине

США и их союзникам выгодно погружение России и Белоруссии в конфликт на Украине. Таким способом они будут отвлечены от других стран и международных вопросов, заявил в интервью японскому телеканалу TBS Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его мнению, Запад стремится «утопить» Москву и Минск в данной ситуации.

«То, что сейчас происходит в Украине, выгодно Америке и их союзникам. Это выгодно — утопить и Беларусь, и Россию в этом конфликте, чтобы мы были погружены в конфликт, и нам было не до Японии, не до Сирии, не до Китая, не до Африки и Венесуэлы», — полагает белорусский лидер.

Кроме того, Запад будет диктовать свои условия Украине. Так, к примеру, Президенту страны Владимиру Зеленскому никогда не позволят действовать по-своему, если это не совпадает с желаниями Запада.

«Будут делать все, чтобы России и нам было хуже. Это мое мнение, исходя из анализа ситуации», — подчеркнул Лукашенко.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Главная цель ВС РФ, отметил он, — защитить мирное население, на протяжении восьми лет подвергающееся агрессии Киева.