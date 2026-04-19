Лукашенко: США надо договориться с Россией, особенно в президентство Путина

США необходимо договориться с Россией, и это возможно сделать, особенно в президентство Владимира Путина, заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.

В интервью ведущему RT Рику Санчесу Лукашенко отметил, что американцам нужно договориться с Россией, и они могут это сделать, особенно при Путине. По его словам, Путин – это человек, с которым можно не просто разговаривать, а договариваться, но при этом нужно четко понимать: пообещал – надо сделать.

Лукашенко также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп за переговорами с Белоруссией видел бы гораздо больше. Он предположил, что Трамп, возможно, прощупывает некую позицию Беларуси, проецируя ее на Россию, что было бы нормально и разумно. Белорусская сторона будет делать для этого все, добавил президент.

Лукашенко подчеркнул, что если американцы договорятся с Россией, то это будет в два раза лучше, чем если договорятся с Белоруссией.