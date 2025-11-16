news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 16 ноября 2025 12:11

Лукашенко сообщил о рекордном урожае и росте экспортного потенциала в Белоруссии

Читайте нас в
Телеграм
Лукашенко сообщил о рекордном урожае и росте экспортного потенциала в Белоруссии
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Белоруссии в 2025 году собрали рекордный урожай зерновых, зернобобовых культур и рапса – более 11 миллионов тонн. Об этом сообщил Президент страны Александр Лукашенко, его слова приводит «РИА Новости».

В поздравлении работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК по случаю их профессионального праздника, опубликованном на сайте главы государства, он отметил, что текущий год был крайне сложным из-за погодных катаклизмов.

Лукашенко подчеркнул, что благодаря профессионализму, усердию и бережному отношению к земле удалось собрать рекордный урожай.

Он отметил, что стабильная работа всех звеньев агропромышленного комплекса позволила выполнить государственный заказ на поставки зерна, заложить семенной фонд, заготовить необходимый объем фуража для животноводства, собрать достойный урожай технических культур и загрузить мощности перерабатывающих предприятий.

Президент также заявил, что продовольственная безопасность страны полностью обеспечена, а экспортный потенциал растет.

#Белоруссия #зерновые #Александр Лукашенко
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов наградил победителей конкурса «Лучший госслужащий РТ»

Минниханов наградил победителей конкурса «Лучший госслужащий РТ»

15 ноября 2025
Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

16 ноября 2025