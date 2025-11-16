Лукашенко сообщил о рекордном урожае и росте экспортного потенциала в Белоруссии

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Белоруссии в 2025 году собрали рекордный урожай зерновых, зернобобовых культур и рапса – более 11 миллионов тонн. Об этом сообщил Президент страны Александр Лукашенко, его слова приводит «РИА Новости».

В поздравлении работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК по случаю их профессионального праздника, опубликованном на сайте главы государства, он отметил, что текущий год был крайне сложным из-за погодных катаклизмов.

Лукашенко подчеркнул, что благодаря профессионализму, усердию и бережному отношению к земле удалось собрать рекордный урожай.

Он отметил, что стабильная работа всех звеньев агропромышленного комплекса позволила выполнить государственный заказ на поставки зерна, заложить семенной фонд, заготовить необходимый объем фуража для животноводства, собрать достойный урожай технических культур и загрузить мощности перерабатывающих предприятий.

Президент также заявил, что продовольственная безопасность страны полностью обеспечена, а экспортный потенциал растет.