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Политика 25 июня 2023 18:34

Лукашенко сегодня поговорил по телефону с Путиным и Назарбаевым

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Сегодня утром Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Позднее состоялись переговоры белорусского лидера с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает агентство БелТА.

В издании уточнили, что в разговоре с Назарбаевым затрагивались международная ситуация, белорусско-казахстанские отношения, а также обстановка в регионе.

#Александр Лукашенко #Владимир Путин #Назарбаев Нурсултан
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