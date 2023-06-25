Лукашенко сегодня поговорил по телефону с Путиным и Назарбаевым

Сегодня утром Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Позднее состоялись переговоры белорусского лидера с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает агентство БелТА.

В издании уточнили, что в разговоре с Назарбаевым затрагивались международная ситуация, белорусско-казахстанские отношения, а также обстановка в регионе.