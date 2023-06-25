news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Лукашенко сегодня поговорил по телефону с Путиным и Назарбаевым
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Сегодня утром Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Позднее состоялись переговоры белорусского лидера с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает агентство БелТА.
В издании уточнили, что в разговоре с Назарбаевым затрагивались международная ситуация, белорусско-казахстанские отношения, а также обстановка в регионе.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2