Лукашенко считает глупостью разговоры о вхождении Беларуси в состав РФ

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко назвал глупой выдумкой Запада разговоры о вхождении страны в состав РФ, передает РИА Новости.

По словам белорусского лидера, правительства двух дружественных государств достаточно умны, чтобы создать союз, который будет еще сильнее унитарного образования.

«Что касается того, что Беларусь войдет в состав США, Великобритании или России — это абсолютная глупость. Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования. Такой вопрос в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят», — сказал Лукашенко во время интервью для американской телекомпании CNN.