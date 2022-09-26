Путин заявил, что Запад должен относиться к России с уважением

Странам Запада следует относиться к России с уважением, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Я уже три раза им сказал их будущее вместе с нами. Вместе с Россией, где есть все что им надо. А у них есть то, что мы можем купить – технологии и прочее, – сказал Лукашенко. – Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения. Ну не хотят, не надо. Мы потихоньку будем выстраиваться».

«И с уважением к нам относиться», – подчеркнул Путин.

«Без этого мы вообще разговаривать с ними не будем. Мы же славяне. Унижения никто терпеть не будет», – ответил Президент Беларуси.

Встреча лидеров стран прошла в резиденции Бочаров ручей в Сочи, главной темой обсуждения стали вопросы развития Союзного государства и важные темы региональной повестки, сообщает пресс-служба Кремля.