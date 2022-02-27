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Политика
27 февраля 2022  13:04

Лукашенко: Санкции Запада подталкивают к третьей мировой войне

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Санкционная политика Запада «подталкивает к третьей мировой войне», считает Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он полагает, что контрсанкции России и Белоруссии чувствительно ударят по Западу, и они уже начали действовать в этом направлении.

«По мере необходимости мы будем эти механизмы наращивать, но не во вред себе», — подчеркнул белорусский лидер.

Российская делегация сегодня прибыла в Гомель, где должны были состояться переговоры с Украиной. Однако позже Киев заявил, что его представители не прибудут в Белоруссию.

#санкции #Белоруссия #Александр Лукашенко
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