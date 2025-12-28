news_header_top
Общество 28 декабря 2025 20:01

Лукашенко рассказал о своем самочувствии после падения на льду во время хоккейного матча

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что после падения на льду в ходе хоккейного матча чувствует себя нормально.

«Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке. Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины. Готовлюсь к следующей игре», – отметил Лукашенко в беседе с RT.

Эпизод произошел во время игры между командой Президента Белоруссии и сборной Брестской области. В белорусского лидера въехал игрок его же команды – экс-хоккеист «Салавата» и минского «Динамо» Ярослав Чуприс. При этом бывший нападающий сборной Белоруссии сразу же помог Президенту встать.

Встреча завершилась со счетом 5:5, за доли секунды до конца игры счет сравнял Николай Лукашенко – сын Президента.

#Александр Лукашенко #Белоруссия
