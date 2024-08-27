Лукашенко рассказал о советах «плюнуть на Россию»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получает советы отказаться от связей с Россией и даже выступить против нее. Об этом сообщает агентство БелТА.

По его словам, подобные призывы звучат «со стороны».

«„Давай тут отступи, там освободи“. Начиная отсюда и заканчивая: „Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем“», — отмечается в сообщении.

Тем не менее, подчеркнул Лукашенко, Минск не может согласиться с такими заявлениями «на 99%».

«Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, в какой мы обстановке, в какой ситуации живем, — добавил он. — Это все, что я вам могу сказать. И столько же я сказать просто сегодня не могу».

По словам Президента Белоруссии, это его дело, которое он решает совместно с Правительством и должностными лицами. Сейчас Минск проходит через сложный этап переориентации сотрудничества с Запада на Восток.