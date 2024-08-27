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Лукашенко рассказал о советах «плюнуть на Россию»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко получает советы отказаться от связей с Россией и даже выступить против нее. Об этом сообщает агентство БелТА.
По его словам, подобные призывы звучат «со стороны».
«„Давай тут отступи, там освободи“. Начиная отсюда и заканчивая: „Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем“», — отмечается в сообщении.
Тем не менее, подчеркнул Лукашенко, Минск не может согласиться с такими заявлениями «на 99%».
«Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, в какой мы обстановке, в какой ситуации живем, — добавил он. — Это все, что я вам могу сказать. И столько же я сказать просто сегодня не могу».
По словам Президента Белоруссии, это его дело, которое он решает совместно с Правительством и должностными лицами. Сейчас Минск проходит через сложный этап переориентации сотрудничества с Запада на Восток.
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