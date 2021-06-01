Лукашенко рассказал о привезенных Путину аналитических материалах спецслужб

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что он держал в чемоданчике на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. В Сочи он привез аналитические материалы белорусских спецслужб, передает ТАСС.
«Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать», — заявил Лукашенко.
Он объяснил, что хотел ознакомить с аналитическими записками Президента России. Бумаги касались обстановки вокруг РФ, Белоруссии, Европы, США и Китая.
На выходных президенты двух стран встретились в Сочи. Переговоры пролились более 5 часов.