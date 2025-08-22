Лукашенко: Путину предлагали нанести удар «Орешником» по Банковой, он отказался

Президент России Владимир Путин якобы получил предложение нанести удар «Орешником» по зданию администрации президента Украины Владимира Зеленского на Банковой, однако он от этой идеи отказался. Об этом сообщает канал «Пул первого» со ссылкой на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Первый озвучивает инсайды! Например, о том, как предлагали Орешником по Банковой… И как Путин сказал: ни в коем случае!» – говорится в сообщении.