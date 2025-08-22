news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 22 августа 2025 14:47

Лукашенко: Путину предлагали нанести удар «Орешником» по Банковой, он отказался

Читайте нас в
Телеграм

Президент России Владимир Путин якобы получил предложение нанести удар «Орешником» по зданию администрации президента Украины Владимира Зеленского на Банковой, однако он от этой идеи отказался. Об этом сообщает канал «Пул первого» со ссылкой на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Первый озвучивает инсайды! Например, о том, как предлагали Орешником по Банковой… И как Путин сказал: ни в коем случае!» – говорится в сообщении.

#Александр Лукашенко #Владимир Путин #Владимир Зеленский #Украина #Белоруссия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Торжественное открытие «Новой волны» состоится сегодня в New Wave Hall в Казани

Торжественное открытие «Новой волны» состоится сегодня в New Wave Hall в Казани

21 августа 2025
В Казани открылся международный конкурс «Новая волна 2025»

В Казани открылся международный конкурс «Новая волна 2025»

21 августа 2025