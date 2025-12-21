news_header_top
Политика 21 декабря 2025 18:28

Лукашенко: Прямая линия Владимира Путина – знаковое и смелое мероприятие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил прошедшей большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина, охарактеризовав ее как знаковое и смелое мероприятие. Об этом пишут РИА Новости.

Заявление белорусского лидера прозвучало во время встречи с Путиным на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге. Лукашенко отметил, что в ходе общения с журналистами и населением были выделены ключевые темы, требующие проработки.

«Это знаковое мероприятие, особенно сейчас. И я как президент должен сказать – это смелое мероприятие в нынешней ситуации. Хорошо, что не обходили никакие острые вопросы», – сказал Лукашенко.

