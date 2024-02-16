Лукашенко прокомментировал переговоры оппозиционеров по поводу границ России и Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался по поводу переговоров белорусских оппозиционеров о присоединении к границам их страны западных территорий РФ. Комментарий главы государства был опубликован на видео в телеграм-канала «Пул Первого».

«Сегодня все желают на Западе — и в авангарде наши белорусские „беглые“ — поражения России… И дальше цитата переговоров наших „беглых“ с отдельными на Западе: „Польша имеет право на западные земли Беларуси, а в случае поражения России Беларусь будет прирастать за счет западных земель России“. Читай, нам прирежут что-то из Смоленской и Брянской, может быть, Псковской областей, а западную Беларусь, до Минска, как вы знаете граница была, мы должны отдать Польше», — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что ни за что бы не согласился с такой позицией.

«А кто из вас может с этим согласиться? Может, кто-то и может, но я ни в коем случае. Мы будем бороться до последнего за наши земли. Тем более, что мы же никому проблем не доставляем, мы же никому ничего не должны», - говорит Лукашенко.

Он подчеркнул, что страна ни на что не претендуют.

«Нам достаточно того, что исторически нам досталось», - подытожил политик.