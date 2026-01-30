Лукашенко призвал женщин брать в руки лопату и чистить снег для сохранения красоты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал женщин самим участвовать в уборке снега, чтобы сохранять красоту и здоровье. Его слова приводит «РБК».

Он заявил, что использование меда и других «средств» для ухода за собой не сравнится с физической работой на свежем воздухе.

«Вы всякую заразу [на себя наносите], медом обмазываетесь. <...> Самый лучший мед для красоты – это лопата в руки и чистить снег. Это самое лучшее средство. Тогда всегда будете молодыми и красивыми, желанными для нас, мужиков», – сказал Лукашенко.

2026 год в Белоруссии Лукашенко объявил «Годом белорусской женщины». Цель этой инициативы – формирование образа женщины-труженицы и популяризация роли женщин в сохранении и развитии общества.