Лукашенко призвал закончить «драчку» на Украине: Никому кроме Запада не нужна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к завершению конфликта на Украине и началу переговоров. Это противостояние не нужно ни одной из сторон, только Западу, заявил он в интервью телеканалу «Россия» — отрывок опубликовало госагентство «Белта».

«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна», — уверен он.

Запад заинтересован в уничтожении как можно большего числа россиян и украинцев. По словам Лукашенко, высокопоставленные лица из США в открытую говорят об этом.

«Дословно: „Пусть бьют друг друга — украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут“», — процитировал он.