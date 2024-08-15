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Политика 15 августа 2024 17:53

Лукашенко призвал закончить «драчку» на Украине: Никому кроме Запада не нужна

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к завершению конфликта на Украине и началу переговоров. Это противостояние не нужно ни одной из сторон, только Западу, заявил он в интервью телеканалу «Россия» — отрывок опубликовало госагентство «Белта».

«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна», — уверен он.

Запад заинтересован в уничтожении как можно большего числа россиян и украинцев. По словам Лукашенко, высокопоставленные лица из США в открытую говорят об этом.

«Дословно: „Пусть бьют друг друга — украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут“», — процитировал он.

#Александр Лукашенко #Украина
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