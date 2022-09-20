Лукашенко призвал подготовиться к действиям по нормам военного времени

Серьезной и даже опасной назвал Президент Беларуси Александр Лукашенко ситуацию вокруг страны. В мире нарастает геополитическая нестабильность, усиливается военная активность военных группировок НАТО в восточноевропейском регионе, в том числе на границе с Беларусью, заявил он и призвал настраиваться действовать по нормам военного времени, в частности, проверить народное ополчение, качество вооружения.

«Нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо», – сказал он на встрече с госсекретарем Совбеза Александром Вольфовичем. (цитата по агентству БелТА).

В таких условиях, по словам Лукашенко, нужно «четко прописать» все действия, чтобы знать о них заранее. В том числе «каким образом защищаться, обороняться». Он добавил, что Беларусь с Россией создали оборонное пространство и имеют фактически «общие вооруженные силы».

В готовности должны быть не только регулярные войска, но и народное ополчение, подчеркнул Лукашенко. «Надо народное ополчение – проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие, значит, надо. Особенно последнее. Потому что народное ополчение у нас в стадии формирования. Поэтому вот эти вещи мы не должны забывать и это у вас все должно быть под контролем», – заявил белорусский лидер.