Лукашенко призвал не обольщаться российско-американскими переговорами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал итоги российско-американских переговоров в Саудовской Аравии и призвал не обольщаться их результатами, потому что реальные цели США неизвестны. Об этом сообщает информагентство БЕЛТА.

«Вы видите, как меняется обстановка политическая, которая довлела над экономикой в связи с политикой США и так далее. Но обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это, потому что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны и так далее», – заявил Лукашенко.

Он также предположил, что американцы попробуют столкнуть Россию с Китаем и констатировал: «Вот этого россиянам допустить нельзя».

Вместе с тем, Лукашенко признал, что ситуация меняется, и это может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для Белоруссии. В частности, он выразил опасение, что возвращение иностранных, в первую очередь американских, компаний на российский рынок может усилить конкуренцию. Однако, по его мнению, спрос на продовольствие сохранится, что позволит белорусским производителям оставаться востребованными.