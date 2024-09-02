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Лукашенко признался, что у него нет и никогда не было мобильного телефона
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет и никогда не было мобильного телефона. На вопрос о причинах отсутствия данного устройства он ответил следующим образом:
«Мне это не нужно. Для того чтобы переговорить (я очень редко по мобильному телефону разговариваю), у меня есть Служба безопасности. У нее и правительственная связь, и телефоны все. Надо - они мне доложат, я переговорю», - цитирует белорусского лидера РИА Новости.
Также Лукашенко признался, что испытывает неловкость, когда его хвалят. Он считает, что гораздо приятнее услышать похвалу после того, как ты покинул пост главы государства. А когда люди нахваливают тебя в период твоего президентства – это неловко, рассказывает спикер.
Еще президент Белоруссии ответил, как в современном мире отличить правду из уст политиков от лжи. Он ответил, что в политике действительно есть «замалчивания», но сам белорусский лидер старается говорить обо всем искренне.
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