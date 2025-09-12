«Вчера согрешил, съел»: Лукашенко признался, что очень любит картошку

Фото: пресс-служба Президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с жителями Минска поделился, что страшно любит картошку. Об этом передает издание БЕЛТА. Такое необычное признание последовало после того, как глава государства в ответ на подарок юной художницы распорядился подарить ей сладости и мешок картошки.

Уточнив у минчанки, любит ли она картофель и получив утвердительный ответ, глава государства разоткровенничался в ответ.

«Я страшно люблю. Вчера согрешил, съел», – признался он.

Ранее Лукашенко заверил минчан, что граждане Белоруссии будут обеспечены этим плодом в достаточном объеме. Кроме того, населению, имеющему дачу или участок, Лукашенко предложил раздать картошку нового сорта, а всех остальных призвал покупать продукт по приемлемой цене на осенних ярмарках в Минске.