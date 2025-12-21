news_header_top
Политика 21 декабря 2025 19:27

Лукашенко привез Путину картину, которую подготовил на его 73-летие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез с собой в Санкт-Петербург живописное полотно для президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в эфире «Первого канала».

«В этот раз мы привезли то, что пообещали еще в прошлый раз, потому что мы ждали именно этого приезда в Российскую Федерацию, в северную столицу России. Ту самую масштабную, красивую, с белорусской душой нарисованную специально для президента России картину мы привезли», – рассказала Эйсмонт.

Картину, нарисованную белорусским художником Павлом Масленниковым, Лукашенко планировал лично вручить еще ко дню рождения Путина. По словам Эйсмонт, на картине изображены «чудесные пейзажи Валаама».

